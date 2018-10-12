خلال مقابلته في العاصمة اليابانية طوكيو، التقينا الطبّاخ العالمي المتوج بنجمة ميشلان تييري فوازين. إنه مسؤول عن مطعم أفخم فنادق المدينة.
لذلك، استفدنا من هذه المناسبة كي يحضر لنا طبق محار سان جاك مع البطاطا الحلوة وغيمة برتقالية.
وصفة طبق محار سان جاك للطباخ تييري فوازين المتوج بنجمة ميشلان
خلال مقابلته في العاصمة اليابانية طوكيو، التقينا الطبّاخ العالمي المتوج بنجمة ميشلان تييري فوازين. إنه مسؤول عن مطعم أفخم فنادق المدينة.
لذلك، استفدنا من هذه المناسبة كي يحضر لنا طبق محار سان جاك مع البطاطا الحلوة وغيمة برتقالية.
100 غ من البطاطا الحلوة،
50 غ من القشطة،
50 ملليتر من الحليب،
15 غ من الزبدة.
50 غ من اللبن (الزبادي)،
150 ملليتر من الحليب،
15 ملليتر من القشطة الكثيفة،
برش برتقالة.
30 غ من التفاح،
15 غ من البصل،
20 ملليتر من خل التفاح،
القليل من الماء،
القليل من ورق الزعفران،
5 غ من السكر،
رشة زنجبيل يابس.
بضعة أوراق أزهار،
بضعة أوراق رشاد،
أوراق حميضة.
1- تسلق البطاطا ومن ثم تهرس جيداً،
2- يضاف اليها الحليب والزبدة،
3- تخلط هذه المكونات جيداً لتصبح كالكريما.
1- الى الحليب الفاتر، تضاف القشدة واللبن، وبرش برتقالة.
2- يحرك الخليط جيداً، ويوضع في البراد.
1- يتم قلي حبة الجوز أي عضلة محارة سان جاك بالزبدة على نار قوية.
1- نضع مهروس البطاطا،
2- نضيف فوقه مستحلب البرتقال،
3- نضع مربى التفاح والبصل فوق عضلة المحارة المقلاة، وننقلها لوضعها فوق المستحلب،
4- نزين الصحن برش بعض أوراق الازهار والنباتات على الصحن وحول عضلة المحارة.