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وصفة طبق محار سان جاك للطباخ تييري فوازين المتوج بنجمة ميشلان

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وصفة طبق محار سان جاك للطباخ تييري فوازين المتوج بنجمة ميشلان

وصفة طبق محار سان جاك للطباخ تييري فوازين المتوج بنجمة ميشلان
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خلال مقابلته في العاصمة اليابانية طوكيو، التقينا الطبّاخ العالمي المتوج بنجمة ميشلان تييري فوازين. إنه مسؤول عن مطعم أفخم فنادق المدينة.

لذلك، استفدنا من هذه المناسبة كي يحضر لنا طبق محار سان جاك مع البطاطا الحلوة وغيمة برتقالية.

المكونات:

- عضلة أو "جوزة" محارة سان جاك،

- مهروس البطاطا الحلوة:

  • 100 غ من البطاطا الحلوة،

  • 50 غ من القشطة،

  • 50 ملليتر من الحليب،

  • 15 غ من الزبدة.

- مستحلب البرتقال:

  • 50 غ من اللبن (الزبادي)،

  • 150 ملليتر من الحليب،

  • 15 ملليتر من القشطة الكثيفة،

  • برش برتقالة.

- مربى التفاح بالبصل:

  • 30 غ من التفاح،

  • 15 غ من البصل،

  • 20 ملليتر من خل التفاح،

  • القليل من الماء،

  • القليل من ورق الزعفران،

  • 5 غ من السكر،

  • رشة زنجبيل يابس.

- لترتيب الصحن:

  • بضعة أوراق أزهار،

  • بضعة أوراق رشاد،

  • أوراق حميضة.

المرحلة الأولى: مهروس البطاطا الحلوة

1- تسلق البطاطا ومن ثم تهرس جيداً،

2- يضاف اليها الحليب والزبدة،

3- تخلط هذه المكونات جيداً لتصبح كالكريما.

المرحلة الثانية: مستحلب البرتقال

1- الى الحليب الفاتر، تضاف القشدة واللبن، وبرش برتقالة.

2- يحرك الخليط جيداً، ويوضع في البراد.

المرحلة الثالثة: قلي عضلة المحارة

1- يتم قلي حبة الجوز أي عضلة محارة سان جاك بالزبدة على نار قوية.

ترتيب الطبق:

1- نضع مهروس البطاطا،

2- نضيف فوقه مستحلب البرتقال،

3- نضع مربى التفاح والبصل فوق عضلة المحارة المقلاة، وننقلها لوضعها فوق المستحلب،

4- نزين الصحن برش بعض أوراق الازهار والنباتات على الصحن وحول عضلة المحارة.

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