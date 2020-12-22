دليل "ميشلان" يطلق سنة 2021 تصنيفه الأول لمطاعم في موسكو

من المتوقع أن يطلق دليل المطاعم الفرنسي المرموق "ميشلان" سنة 2021، وفق ما أعلن الإثنين، تصنيفه الأول لمجموعة اختارها من مطاعم موسكو التي شهدت نهضة في السنوات الأخيرة.

وأوضح "الدليل الأحمر" الشهير في بيان أنه "سيعلن عن أول اختيار له من مطاعم موسكو في سنة 2021".

ونقل البيان عن المدير الدولي لدليل "ميشلان" غويندال بولينيك الذي زار موسكو الإثنين قوله إن "مشهد هذه العاصمة الغامضة والخالدة يشله جوهرة، تبرز فيها المنتجات الروسية المحلية وكذلك تَنَوّع مطابخ العالم".

ولاحظ بيان "ميشلان" أن "المطبخ الروسي شهد ظهور اتجاهات جديدة على مدى الأعوام الثلاثين المنصرمة، جسدها طهاة موهوبون ملتزمون تحسين جودة المنتجات المحلية"، معدداً منها سلطعون فلاديفوستوك وخبز بورودينسكي وسمك الهلبوت الأسود من مورمانسك والقشدة الحامضة (سميلتانا)، إضافة إلى الحساءين التقليديين بورتش وراسولنيك.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن "فن الطهو في موسكو أصبح في السنوات الأخيرة نقطة جذب للسياح".

وأضاف "في إمكان الجميع اليوم أن يجد في موسكو تنوعاً مطبخياً واسعاً وتعدداً في اتجاهات الطهو، وتحتل مطاعمنا المرتبة الأولى في أهم التصنيفات العالمية" في هذا المجال.

وأدرج دليل "ميشلان" موسكو مع بكين والعاصمة السلوفينية ليوبليانا وولاية كاليفورنيا الأميركية كوجهات جديدة اختارها خبراؤه.

وكان دليل آخر مهم هو "غوت وميو" أطلق عام 2018 نسخة روسية أولى، ومنح التقويم الأفضل لمطعم "وايت رابيت" للشيف فلاديمير موخين الذي يحتل المرتبة الثالثة عشرة في ترتيب "أفضل 50" عام 2019.

وقد بيعت ملكية دليل "غود وميو" عام 2019 لمستثمرين من روسيا.