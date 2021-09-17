فيديو | تغطية أكبر شجرة في العالم ببطانية فيما حرائق كاليفورنيا تستعر

يقوم رجال مكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بتغطية جذوع الأشجار العملاقة والقديمة ببطانيات ضخمة مقاومة للنيران، فيما يتواصل تمدد الحرائق في منتزه سيكويا الوطني الشهير عالمياً.

ويخشى المسؤولون في الولاية أن تمتد النيران إلى الغابة العملاقة المليئة بأشجار ضخمة بشكل استثنائي مثل شجرة السكويا العملاقة التي يبلغ عددها في الغابة نحو ألفي شجرة.

ومن بين الشجرات هناك الشجرة الأكبر عالمياً من حيث الحجم، وأطلق عليها الأمريكيون اسم "الجنرال شيرمان". يبلغ طولها نحو 83 متراً وعمرها أكثر من 2500 عام بقليل.

الجنرال شيرمان AP Photo

ومنذ أسبوع أخذ نطاقُ الحرائق في منطقة سيكويا بالاتساع ما دفع السلطات إلى تعزيز فرق مكافحة الحرائق التي تمّ رفدها بـ350 رجل إطفاء إلى جانب تعزيزات تتضمن طائرات هيليوكبتر وطائرات لرشّ الماء على المناطق المشتعلة حيث قام رجال الإطفاء بلفّ عدد كبير من الأشجار بورق الألمنيوم لحمايتها من النيران.

وقالت المتحدثة باسم منتزه سيكويا الوطني، ريبيكا باترسون لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز": "إنها منطقة مهمة للغاية بالنسبة للكثير من الناس، لذلك يتم بذل الكثير من الجهود الاستثنائية لحماية هذه الغابة".

ويجدر بالذكر أن السنوات الأخيرة شهدت إزدياداً في عدد الحرائق واتساعاً في نطاقها بسبب الاحتباس الحراري والتغيّر المناخي، وأتت الحرائق على آلاف أشجار السيكويا العملاقة وأشجار ريد وودس وأكثر من مليون شجرة جوشوا في كاليفورنيا والولايات الأمريكية الغربية.