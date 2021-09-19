مصدر: إلغاء اجتماع بين وزيري دفاع فرنسا والمملكة المتحدة على خلفية أزمة الغواصات

أُلغي اجتماع كان مقررا أن يعقد هذا الأسبوع بين وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي ونظيرها البريطاني بين والاس، بناء على طلب باريس، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الوزارة الفرنسية الأحد وكالة فرانس برس.

ويأتي إلغاء الاجتماع في خضم أزمة بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، بعدما أعلنت الدول الثلاث الأربعاء إطلاق شراكة استراتيجية لمواجهة الصين تتضمن تزويد كانبيرا غواصات تعمل بالدفع النووي، وبالتالي انسحاب الجانب الاسترالي من اتفاق لشراء غواصات فرنسية.

ولم يتسن بعد الوصول إلى الوزيرين الفرنسي والبريطانية من أجل التعليق.