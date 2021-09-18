وزير خارجية فرنسا عن إلغاء صفقة الغواصات: "كذب" و"أزمة خطيرة"

تطرق وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان السبت إلى ما اعتبره "أزمة خطيرة" تمثلت في الغاء كانبيرا عقدا ضخما مع باريس لتسلم غواصات منها، منددا بـ"كذب (...) وازدواجية (...) وتقويض كبير للثقة" و"ازدراء" من جانب حلفاء فرنسا.

قال جان إيف لو دريان لقناة تلفزيون "فرانس2" يوم السبت إن فرنسا تعتبر أنها في "أزمة" مع الولايات المتحدة وأستراليا بعد أن ألغت كانبيرا صفقة غواصات بعدة مليارات من الدولارات.

وبرر لودريان عبر قناة "فرانس 2" استدعاء سفيري فرنسا في كانبيرا وواشنطن عازيا ذلك إلى "وجود أزمة خطيرة بيننا"، في حين لم يعر أهمية لإمكان استدعاء السفير في لندن قائلا "نعلم انتهازيتهم الدائمة" بعد بضعة أشهر من بريكست.

ورأى أيضا أن "ما جرى" سيؤثر على تحديد المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي، ولكن من دون أن يشير إلى إمكان الخروج من الحلف.

وقال لو دريان أيضا إن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن صفقة الغواصات.