محكمة فرنسية تقضي بالسجن مدى الحياة على الجهادي في تنظيم الدولة الإسلامية تايلر فيلوس

قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس الثلاثاء بالسجن مدى الحياة على الجهادي الفرنسي تايلر فيلوس بعدما صدر حكم بسجنه 30 عاما عن محكمة البداية بتهمة ارتكاب جرائم بين العامين 2013 و2015 في سوريا مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وارفقت المحكمة هذه العقوبة بشرط عدم الافراج عنه قبل 22 عاما كحد أدنى معتبرة أن "خطر تكرار ما حصل يبقى كبيرا" مع أن المتهم نفى جزءا من الأفعال التي اتهم بها. أوقف هذا الجهادي البالغ 31 عاما في مطار إسطنبول في صيف 2015 في طريقه إلى أوروبا لتنفيذ اعتداء.