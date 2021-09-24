بايدن يعد بأن يدفع شرطيون طردوا مهاجرين هايتيين على الحدود ثمن أفعالهم "المشينة"

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أن ستكون هناك "عواقب" للأفعال "المشينة" التي قام بها شرطيون التُقطت لهم صور على الخيل يطردون مهاجرين هايتيين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال الرئيس لصحافيين "إنه لأمر مشين..أعدكم بذلك، هؤلاء الناس سيدفعون الثمن، سيُفتح تحقيق، ستكون هناك عواقب".

جاء كلام بايدن غداة تقديم الموفد الأمريكي الخاص إلى هايتي استقالته بعد شهرين على تعيينه في المنصب احتجاجا على قيام إدارة بايدن بطرد مهاجرين هايتيين من الحدود الأمريكية-المكسيكية وإبعادهم إلى بلدهم.