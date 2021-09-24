علاج وقائي باهظ الثمن توصي به "الصحة العالمية" للمصابين بـ"كوفيد-19"

أوصت منظمة الصحة العالمية، بتقديم دواء، معروف بثمنه الباهظ، للوقاية من الأعراض الشديدة للإصابة بـ"كوفيد- 19" التي تعرّض حياة المصاب للخطر، وذلك في آخر تحديث أجرته المنظمة لإرشاداتها الخاصّة بجائحة فيروس كورونا.

ووفقاً للإرشادات الجديدة، التي تمّ نشرتها المنظمة اليوم الجمعة في مجلة "بي إم جي"، فإن جرعة مركّبة من عقاري "كازيريفيماب" و"إيمديفيماب" الذيطورته شركة "ريجينيرون" الأمريكية بالتعاون مع شركة "روش" السويسرية يمكن إعطاءها لمصابين بكورونا من الذين يعانون أمراض أخرى أو لأولئك الذين يعانون من أعراض شديدة الخطورة جراء الإصابة ويلزمهم الدخول إلى وحدات العناية الفائقة.

منظمة الصحة العالمية بإشاداتها السابقة تكون قد أوصت بعلاج وقائي للمرضى المعرضين للخطر من "كوفيد-19"، على اعتبار أن ذلك الدواء يمكن له أن يبعد خطر الموت عن المصابين إصابة شديدة بالفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن التوصية الجديدة تستند إلى أدلة أفرزتها دراسات مخبرية وميدانية، بما في ذلك الدراسة التي أجرتها بريطانيا والتي تعدّ الأكبر في العالم لجهة إيجاد علاجات محتملة لفيروس كورونا.

ويشار إلى أن السلطات الصحية في الولايات المتحدة توصي بدواء "ريجينيرون" لعلاج الأشخاص المصابين بـ"كوفيد-19" إصابة خفيفة إلى متوسطة، وذلك لتجنيبهم الدخول إلى المشافي.

والأمر الذي يثير قلق النشطاء هو تكلفة هذا العلاج التي تتجاوز الألفي دولار (1700 يورو) في الولايات المتحدة، ما يعني أن هذا العقار لن يكون متاحاً في الغالب للِأشخاص الذين يعيشون في البلدان الفقيرة.

ودعت منظمة أطباء بلا حدود "ريجينيرون" أن تضمن وصول دوائها غلى المرضى المحتاجين في شتى أنحاء العالم، وأن تتشارك حقوق الملكية وتصدّر المعرفة التكنولوجية لكيفية صنعها.