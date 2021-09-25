عشاق الفن النبيل على موعد مع منازلة مثيرة بين أنطوني جوشوا وأولكسندر أوزيك

عشاق الفن النبيل على موعد مع منازلة في الوزن الثقيل بين البريطاني أنطوني جوشوا والأوكراني أولكسندر أوزيك. المنازلة سيحتضنها ملعب توتنهام الجديد وسيحضرها حوالي 60 ألف متفرج.

ويعتبر أولكسندر أوزيك أول ملاكم في التاريخ حمل أربعة أحزمة بعد خمسة عشر نزالا فقط، ولم يخسر أوزيك سوى خمسة عشر نزالا من أصل ثلاثمائة وثمانية وستين.

"دعونا نجعل الأمر حقيقيا، صحيح! الناس يذهبون لمشاهدة خروج المنهزم، كما تعلمون، وأريد تقديم المساعدة لهؤلاء الأشخاص. نريد أن نذهب إلى هناك ونشارك في مباراة ملاكمة إكلينيكية. عليك أن تضرب خصومك وعليك إيذاءهم. وهذا بالضبط ما يتعين علينا القيام به كمقاتلين، وخاصة من ذوي الوزن الثقيل. لذا، نعم، علينا البحث عن الضربة القاضية"، قال أنطوني جوشوا.

آخر منازلة شارك فيها أنطوني جوشوا كانت في ويمبلي أرينا بلندن في ديسمبر-كانون الأول الماضي وأمام ألف متفرج فقط وكانت المملكة المتحدة آنذاك تخضع لسلسلة من القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19. ولكن من المتوقع أن يحضر سبعة وستين ألف مشجع لمشاهدة جوشوا هذا السبت.

ويُنظر إلى أوزيك الماهر والرائع على نطاق واسع على أنه أكبر اختبار للبطل منذ أن تغلب على زميله الأوكراني فلاديمير كليتشكو في ملعب ويمبلي في العام 2017.