لمعالجة الأزمة السكنية.. سكان برلين يؤيدون اتخاذ تدابير لمصادرة 240 ألف شقة

أيد الناخبون في برلين اقتراحاً مثيراً للجدل يقضي بأن تستحوذ حكومة مدينة برلين على حوالي 240 ألف شقة بمليارات الدولارات من الشركات العقارية وذلك لمعالجة الإرتفاع الحاد لقيمة الإيجارات السكنية في العاصمة الألمانية.

ووفقاً لاستفتاء، جرى أمس الأحد، فقد صوّت 56.4 بالمائة من الناخبين لصالح مبدأ مصادرة أملاك الشركات العقارية الكبرى، فيما عارض الاقتراح 39 بالمائة من الناخبين.

ويدفع هذا الاستفتاء غير الملزم حكومة مدينة برلين إلى التفكير جدياً في الاستحواذ على عقارات الشركات الكبرى، في إجراء يُعدّ جذرياً لمعالجة أزمة سوق العقارات بعد أن تجاوزت قيمة الإيجارات الإمكانات المالية للكثير من سكّان المدينة في السنوات الأخيرة.

ومن شأن اعتماد مثل هذا الاقتراح أن يطال 15 بالمائة من إجمالي المساكن المستأجرة في برلين.

ممثلو المبادرة المعروفة باسم "شركة الإسكان الألمانية" ما برحوا يسعون من أجل اعتماد الاقتراح، وأعربوا اليوم الاثنين عن ترحيبهم بنتيجة الاستفتاء، وقالوا إنهم سيضغطون خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم لبرلين من أجل تنفيذ الاقتراح.

وقال أحد المسؤولين عن المبادرة لوكالة الأنباء الألمانية: "لن نقبل بمحاولات تأخير أو تسويف الاقتراح، وسنواصل العمل حتى يتم إقرار الملكية العامة لشركات الإسكان المشتركة"، علماً أن تنفيذ نتيجة الاستفتاء تعود إلى حكومة برلين التي تمّ انتخابها يوم أمس.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات المحلية التي شهدتها برلين، والتي هي مدينة وولاية تملك برلماناً خاصاً بها، أظهرت فوز الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط وبالتالي، فإن منصب رئيس البلدية سيكون من نصيبهم، وفقاً للنتائج الأولية التي أعلنت صباح اليوم.

ومن ناحيتهم، يرى منتقدو الاستفتاء أن مصادرة نحو 240 ألف شقة سيكلف حكومة برلين مليارات اليوروهات، فيما المدينة تحتاج أكثر إلى الاستثمار بقطاعات أخرى كالمدارس أو في البنى التحتية.