شاهد: رشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببيضة خلال زيارة في ليون

رشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين ببيضد خلال زيارته لمعرض للمطاعم في مدينة ليون. وتمكن الحراس الشخصيون لماكرون من حمايته رشق البيض فيما ألقي القبض مباشرة على الرجل الذي ألقى البيضة. ورصدت الكاميرات التي كانت حاضرة لتغطية زيارة ماكرون لحظة ارتطام البيضة بكتف ماكرون دون أن تنكسر.

وفي أول رد فعل طالب ماكرون بمقابلة مهاجمه بالبيض وقال: "إذا كان لديه ما يقوله لي ، فليأت".

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الرئيس الفرنسي للإعتداء خلال زياراته الميدانية، ففي عام 2017 كان ماكرون هدفًا لبيضة، عندما كان مرشحًا يقوم بزيارة للمعرض الزراعي. وفي يونيو- حزيران تعرض الرئيس الفرنسي لصفعة على وجهه من قبل رجل على هامش رحلة إلى بلدة تان ليرميتاج. وحُكم على الرجل الذي صفع الرئيس، داميان تاريل بالسجن أربعة أشهر.