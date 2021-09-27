مقتل شخص وإصابة تسعة في زلزال بجزيرة كريت اليونانية

لقي رجل يعمل في كنيسة انهارت الاثنين حتفه في الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة كريت اليونانية، حسبما أفاد التلفزيون اليوناني العام "إي آر تي".

ضرب زلزال بقوة 5,8 درجات جزيرة كريت، بحسب مرصد أثينا للنشاط الزلزالي، و6 بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، الساعة 06,17 بتوقيت غرينتش على بعد 23 كيلومترا من هيراكليون، عاصمة كريت.

وقد ألحق أضرارا في بلدة اركالوخوري الزراعية خصوصا، حيث لقي العامل حتفه وتم تسجيل أضرار جسيمة، بحسب سبيرو جورجيو المسؤول الاعلامي في الحماية المدنية الذي اشار كذلك إلى اصابة تسعة اشخاص بجروح.

وضرب الزلزال على عمق عشرة كيلومترات وبلغت قوته 5,8 درجات وحدد مركزه على بعد 346 كيلومترا جنوب أثينا، بحسب المرصد.

وظهرت مشاهد بثها التلفزيون العام اضرارا ولا سيما انهيار منازل قديمة في اركالوخوري قرب هيركليون.

ونقلت الوكالة عن عالم الزلازل إفثيميس ليكاس، رئيس منظمة الوقاية من الزلازل، قوله "لم نكن نتوقع هذا الزلزال، تسجل في الوقت الحالي هزات ارتدادية بقوة 4,5 درجات".

من المقرر أن يزور وزير الحماية المدنية خريستوس ستيليانيدس يرافقه ليكاس وفريق من أجهزة مواجهة الكوارث الطبيعية جزيرة كريت في الساعات المقبلة، بحسب التلفزيون.

وتقع اليونان على فوالق جيولوجية عدة وغالبا ما تشهد هزات أرضية.

ويعود الزلزال الأخير الذي حصد أرواحا إلى الثالث من آذار/مارس في إيلاسونا في وسط اليونان ما أسفر عن سقوط قتيل وعشرة جرحى وقد خلف أضرارا جسيمة.

في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020 وقع زلزال في بحر إيجه بلغت قوته 7 درجات بين جزيرتي ساموس اليونانية ومدينة ازمير التركية ما أسفر عن مصرع شخصين في ساموس و114 في تركيا.