الكونغرس يُسائل أكبر ضابط أميركي بخصوص الصين وأفغانستان والشيفرة النووية

يحضر رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، الجنرال مارك ميلي، اليوم الثلاثاء، وغداً الأربعاء، جلستيْ استجواب أمام لجنتين للقوات المسلحة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكونغرس، للرد على حالة الفوضى التي شابت عملية الانسحاب من أفغانستان وغيرها من المواضيع الحساسة التي شغلت الأوساط السياسية والعسكرية في واشنطن مؤخراً. وسيحضر ميلي الجلستين مع وزير الدفاع، لويد أوستن، والجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة.

فوضى أفغانستان

شابت حالة كبيرة من الفوضى عملية الانسحاب من كابول، وفقد الجيش الأميركي 13 عسكرياً في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة وقع في السادس والعشرين من آب/أغسطس الماضي. ولكن سيكون ميلي مجبراً على الرد أيضاً على انسحاب قواته "خلسة" من قاعدة باغرام.

ومن المتوقع أن يواجه ميلي أسئلة "ملحة" من قبل الجمهوريين، الذين انتقدوا الرئيس جو بايدن قبله، فيما يتعلق بإدارة عملية الانسحاب. ولكن من المرجح أيضاً أن يُساءل رئيس هيئة الأركان المشتركة من قبل بعض الديمقراطيين، الذين انتقدوا بدورهم الطريقة التي تم بها الانسحاب.

وقال ميلي سابقاً إن أحداً لم يكن باستطاعته التنبؤ بالسرعة التي كانت ستسقط فيها الحكومة وكابول، وهذا من المرحج أن يُطرح أيضاً خلال الجلستين. وكان ميلي نصح بايدن سابقاً بعد الانسحاب من أفغانستان وكذلك فعل وزير الدفاع أوستن.

وستخصص الجلستان حتماً وقتاً لضربة المُسيرة الأميركية التي أدت إلى مقتل 10 مدنيين واعترف بها البنتاغون مؤخراً بعدما قال أولاً إنه استهدف هجوماً إرهابياً. وسيواجه ميلي كذلك أسئلة بشأن المعدات العسكرية التي تركها الجيش وراءه في أفغانستان وغنمتها طالبان.

التواصل مع قائد الجيش الصيني

ومن المواضيع التي ستطرح أيضاً، وسيركز عليها الجمهوريون بحسب ما تقوله وكالة أسوشييتد برس، اتصال ميلي نفسه مرتين بنظيره الصيني، وهي القضية التي كشف عنها الصحافي الاستقصائي بوب وودورد في كتابه "خطر"، الذي نصّه مع زميله في صحيفة "واشنطن بوست" روبرت كوستا.

وجاء في الكتاب أن ميلي كان يخشى إعلان الرئيس آنذاك، دونالد ترامب، حرباً على الصين بسبب كبريائه، ولذا تواصل مع نظيره الصين دون علم ترامب.

وكان عدة نواب جمهوريين دعوا ميلي إلى الاستقالة، أو حتى إلى الطرد واتهموه "بالخيانة" وتحويله إلى المحكمة العسكرية، كونه تواصل مع الصينيين من دون علم الرئيس.

استخدام النووي

ويزعم كتاب وودورد أيضاً أن ميلي وجه أمراً إلى العسكريين الذين يرأسهم مباشرة، بأن يطلعوه فوراً على أي أمر موجه من الرئيس ترامب بخصوص الأرقام النووية السرية، وذلك الأمر الذي وجهه ميلي جاء بعد يومين من اقتحام الكابيتول من قبل مؤيدي الرئيس.

ويضيف الكتاب أن ميلي طلب ذلك من الضباط بعد اتصال أجراه مع رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، التي قالت له إن ترامب "مجنون".