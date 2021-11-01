إردوغان يلغي مشاركته في مؤتمر "كوب26" لأسباب "أمنية"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه لن يحضر مؤتمر "كوب26" حول المناخ في غلاسغو لأسباب "أمنية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية الاثنين.

قال الرئيس التركي للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية التي أقلته لدى عودته من قمّة الدول العشرين في روما "لقد عدلنا عن الذهاب إلى غلاسغو حيث لم يتم تلبية مطالبنا. الأمر لا يتعلق بأمننا فحسب، بل بسمعة بلدنا أيضًا".

قال إردوغان في تصريحات نقلتها قناة إن تي في التركية "لدينا معايير تتعلق بالنظام الأمني ومع ذلك ، تم إبلاغنا في اللحظة الأخيرة أنه لا يمكن الوفاء بهذه المعايير".

عاد إردوغان إلى تركيا ليل الأحد إلى الاثنين فيما كان من المتوقع وصوله الاثنين إلى غلاسغو، مما أثار الشكوك حول مشاركته في مؤتمر "كوب26" حول المناخ.

وبحسب عدة وسائل إعلام، بينها موقع "ميدل ايست آي دوت نيت"، عدل الرئيس التركي عن المشاركة في مؤتمر "كوب26" بسبب القيود المفروضة على حجم الوفد التركي وعدد المركبات الرسمية.

كان إردوغان الذي كانت بلاده آخر دولة تصادق على اتفاقية باريس للمناخ، قد خطط بداية للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن.

لكن الرئيسين التقيا الأحد في قمة مجموعة العشرين في روما وتعهدا بتعزيز التعاون لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين، وفقا لأنقرة والبيت الأبيض.

كما أجرى الرئيس التركي اجتماعات مغلقة الأحد مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.