شاهد: عناصر من طالبان يطلقون الرصاص لتفريق مظاهرة نسوية تطالب بالسماح بتعليم النساء

فرق الخميس عناصر طالبان بسرعة احتجاجا نظمته مجموعة من النساء في كابول تدعو فيه لاحترام حقوق التعليم للنساء. ووقفت ست سيدات يحملن لافتات كتب عليها "التعليم ضروري للهوية البشرية"، ودعت للوصول إلى التعليم بعيدا عن السياسية.

وفي ظرف قصير توافد مقاتلو طالبان حاملين الأسلحة إلى مكان الاحتجاج وفرقوا المتظاهرات. واطلق عناصر طالبان الأعيرة نارية في السماء للتأكد من تفريق المظاهرة. وقال متحدث باسم طالبان في مكان المظاهرة بأن الحركة تحترم حق الشعب في الاحتجاج ولكن شريطة إخطار الشرطة مسبقا.