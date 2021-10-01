كوريا الجنوبية تتعهد برد صارم على أي تهديد لأمنها.. والجارة الشمالية تعزز قدراتها الصاروخية

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي خلال احتفالات يوم القوات المسلحة في يوهانغ، الجمعة، إنه سيصد بصرامة أي محاولة لتهديد أمن شعبه وسيسعى جاهدا لتحقيق سلام دائم. رغم ذلك لم يأت مون جاي على ذكر التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، مما قد يُفسَر على أنه محاولة للحفاظ على أجواء مواتية لمحادثات بين الكوريتين.

دعا مون جاي كذلك إلى إعلان نهاية الحرب في شبه الجزيرة الكورية وسط متناقضة لكوريا الشمالية تجاه العلاقات بين الشطرين. وأشار إلى عزمه المستمر على تحسين العلاقات مع الشمال ومحاولة إرساء السلام في شبه الجزيرة المقسمة.

يذكر أنه في هذه الأثناء أجرت كوريا الشمالية تجربة على صاروخ جديد مضاد للطائرات، هي الأحدث ضمن سلسلة تجارب لأسلحة أجرتها في الآونة الأخيرة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الجمعة.

هذه ثاني تجربة صاروخية لكوريا الشمالية هذا الأسبوع بعدما اختبرت إطلاق صاروخ جديد أسرع من الصوت، كما اختبرت بيونغ يانغ في الأسابيع القليلة الماضية إطلاق صواريخ بالستية وصاروخ كروز يتمتع بقدرات نووية محتملة.