شاهد: الحمم البركانية المتدفقة من جبل لابالما تشكل دلتا وتوسع مساحة الجزيرة الإسبانية

واصلت جزيرة لابالما الإسبانية تمددها، بفعل انبعاث الحمم البركانية المتدفقة من بركان ثائر في المحيط الأطلسي. وأظهرت صور أقمار صناعية لبرنامج مرصد الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، أن الصخور تمددت على الشاطئ الغربي للجزيرة لتشكل دلتا على مساحة بلغت 338 هكتارا، إضافة إلى ألفي هكتار مغطاة بالرماد.

وتنبعث من البركان 17 ألف طن من أكسيد الكبريت يوميا. وقد أعلنت السلطات حالة التأهب، في وقت أشارت التوقعات إلى إمكانية تغير اتجاه الريح، التي قد تتسبب في جلب الغبار السام من حمض الهيدروكلوريك والجزيئات الصغيرة من الصخور البركانية إلى الشاطئ والجزيرة، حيث يمكن أن تتسبب في تهيج الجلد والعين والجهاز التنفسي.

وتسيل الحمم البركانية على منحدر الجبل لتسقط فوق جرف في المحيط الأطلسي، وتهدد التضاريس غير المستوية بفيضان الحمم عن مسارها الحالي، ما يهدد بتدمير مزيد من المنازل والأراضي الزراعية، علما وأن أكثر من 800 مبنى قد دمر إلى جانب بنى تحتية ومزارع الموز، بينما تم إجلاء أكثر من ستة آلاف ساكن من الجزيرة التي يقطنها حوالي 85 ألف ساكن، وهي جزء من أرخبيل جزر الكناري، قبالة شمال غرب إفريقيا.