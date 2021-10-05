شاهد: الكهنة يباركون الحيوانات الأليفة في قبرص بمناسبة اليوم العالمي للحيوانات

قام الكهنة في قبرص بمباركة الحيوانات الأليفة وأصحابها أثناء احتفالهم باليوم العالمي للحيوان، الذي يوافق الـ 4 من أكتوبر-تشرين الأول وهي المناسبة التي تم اختيارها من أجل ترسيخ حقوق الحيوانات، ورعايتها. وبهذه المناسبة قال المطران أثناسيوس، أسقف ليماسول: "لقد باركنا الحيوانات، كل الحيوانات الأليفة التي كانت بالقرب منا لأننا بحاجة إلى صحبتهم. وعلى الرغم من أنهم ليسوا بشرًا، إلا أن الكنيسة أيضًا تبارك الحيوانات لأنها من خلق الله أيضا".

ودينيا يمثل الـ 4 من أكتوبر-تشرين الأول يوم إحياء ذكرى القديس الكاثوليكي فرنسيس الأسيزي، الذي كان ينادي بالرفق بالحيوانات. تم اتخاذ قرار الاحتفال بهذا العيد في المؤتمر الدولي لحركة حماية الطبيعة، الذي عقد في فلورنسا، بايطاليا في عام 1931.

واليوم العالمي للحيوان هو حدث عالمي يوحد حركة حماية الحيوان، بقيادة ورعاية مؤسسة ناتوريواتش الخيرية لرعاية الحيوان ومقرها المملكة المتحدة، منذ عام 2003.

وقد وضعت المبادئ العامة للحفاظ على الحيونات من الانقراض من قبل الجمعية الدولية لحقوق الحيوان خلال الاجتماع الدولي لحقوق الحيوان الذي تم انعقاده في لندن يوم 21 إلى 23 سبتمبر-أيلول 1977، وصدر الإعلان العالمي لحقوق الحيوان في باريس في 15 أكتوبر-تشرين الأول عام 1978 في مقر اليونيسكو، وقدم النص النهائي من قبل الجمعية الدولية لحقوق الحيوان في 1989 إلى المدير العام لليونيسكو وصدر الإعلان العالمي لحقوق الحيوان في العام 1990 .