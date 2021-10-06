شاهد: متظاهرون مناهضون للقاحات أمام القنصلية الأسترالية في نيويورك

تظاهر عدد من الأشخاص المناهضين للقاحات ضد كوفيد-19 أمام القنصلية الأسترالية في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء.

وأعلن رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، يوم الثلاثاء أنه لن يكون بإمكان الأجانب دخول البلاد بغرض السياحة قبل حلول العام 2022، وذلك القيود التي تتخذها السلطات لمكافحة وباء كورونا.

وكانت الحكومة الاسترالية قد أوضحت عن خطة تتكون من 4 مراحل للخروج من الإغلاق في شهر يوليو/ تمّوز الماضي وتتمثل الخطوة الأولى بتلقي ما بين 70-80 بالمئة من السكان لقاح كورونا بعد ازدياد حالات الاصابة بشكل متزايد.

يجدر بالذكر أن أستراليا ظلت لفترات طويلة خلال الجائحة بلا إصابات، ولم تسجل سوى 1012 وفاة، أظهرت بيانات صحية مؤخرا تسجيل أكثر من 1900 إصابة جديدة بسلالة دلتا من فيروس كورونا الأحد الماضي مع مواجهة السلطات صعوبة في وقف تفشي المرض في أكثر ولايتين اكتظاظا بالسكان وانتقال الإصابات إلى ولايات جديدة.