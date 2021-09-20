الاتحاد الأوروبي يعتبر أن معاملة فرنسا في صفقة الغواصات مع أستراليا "غير مقبولة"

ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاثنين بـ"قلة وفاء" الولايات المتحدة في أزمة الغواصات بين باريس واشنطن.

وقال ميشال لصحافيين في نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة إن الاتحاد الأوروبي يطالب واشنطن بـ"توضيح، لمحاولة فهم بشكل أفضل النوايا وراء" إعلان شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا "لأنه أمر لا يمكن تفسيره".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اعتبرت الاثنين أن طريقة التعامل مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات مع أستراليا في إطار الشراكة الأمنية الأمريكية الأسترالية البريطانية، "غير مقبولة".

وقالت في حديث عبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "أحد أعضاء (الاتحاد الأوروبي) جرى التعامل معه بطريقة غير مقبولة (...) نريد أن نعرف ما الذي حصل ولماذا".

وأعلنت واشنطن الأربعاء تشكيل تحالف أمني استراتيجي باسم "أوكوس" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يضمّ كلاً من الولايات المتّحدة وبريطانيا وأستراليا، ما أدى إلى فسخ عقد تسلح مهمّ بين فرنسا وأستراليا.

كانت قيمة العقد الفرنسي لتزويد أستراليا بغوّاصات تقليدية تبلغ 50 مليار دولار أسترالي (ما يعادل 36,5 مليار دولار أميركي أو 31 مليار يورو) عندما تمّ توقيعه عام 2016.

وأكد مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة أنّ التكتّل لم يتمّ إبلاغه أو التشاور معه بشأن الشراكة الاستراتيجية الأمنيّة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ المبرم بين واشنطن ولندن وكانبيرا.

وسيدرس وزراء خارجية دول الاتحاد مساء الاثنين عواقب هذا التحالف خلال اجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الناطق باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو "هذه أول فرصة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة تداعيات وعواقب الاتفاق برمته، لا المشكلة بين فرنسا وأستراليا فحسب، بل تداعيات التحالف الأسترالي البريطاني الأمريكي برمّته".

وأوضح "سيستمر الاجتماع ساعتين وسيصدر بوريل إعلانا بشأنه".

وتعبيرا عن غضبها، استدعت فرنسا سفيرها في الولايات المتحدة في خطوة غير مسبوقة حيال هذا الحليف التاريخي فضلا عن سفيرها في أستراليا.