إيران "قلقة جداً" من "الوجود" الإسرائيلي في القوقاز وتتوقع استئناف محادثات فيينا

قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الأربعاء، إن إيران قلقة جدا من "الوجود" العسكري الإسرائيلي في منطقة القوقاز.

وكانت إيران بدأت تدريبات عسكرية على حدودها مع أذربيجان، وقال أحد كبار ضباطها إن الجمهورية الإسلامية "لن تتساهل مع وجود عناصر من النظام الصهيوني في المنطقة".

وكرّر مسؤولون إيرانيون في الأسبوع الماضي رفضهم أي وجود لإسرائيل قرب حدودهم، في إشارة ضمنية إلى العلاقة الوثيقة، ومنها التعاون العسكري، بين باكو والدولة العبرية.

وقال عبد اللهيان: "إيران لن تسمح بتغييرات جيوسياسية أو تغيير في خريطة القوقاز، ونحن قلقون جداً من وجود إرهابيين وصهاينة في هذه المنطقة".

محادثات فيينا

وفي سياق منفصل قال عبد اللهيان بعد لقائه بنظيره الروسي سيرغي لافروف، إن طهران تتوقع استئناف المحادثات النووية في فيينا قريباً، وهي محادثات معلقة منذ حزيران/يونيو هذا العام.

وقال عبد اللهيان خلال محادثات أجراها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "أشدد على أننا نضع اللمسات الأخيرة حاليا على المشاورات في هذا الصدد وسنستأنف قريبا مفاوضاتنا في فيينا".