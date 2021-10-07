فيديو: مصرع شخص مع هطول أمطار غزيرة وحصول فيضانات في اليمن جراء إعصار "شاهين"

غرقت شوارع مدينة المكلا في محافظة حضرموت بالمياه جراء أمطار غزيرة وفيضانات فيما توفي شاب بسبب صعقة كهربائية، على ما أفاد مسؤولون محليون.

واجتاحت سيول شوارع المدينة وجرفت سيارات، بعد هطول أمطار غزيرة مساء الأربعاء في محافظة حضرموت الغنية بالنفط

وأكد مسؤول حكومي في المحافظة طلب عدم الكشف عن اسمه أن الأمطار تسببت في "إلحاق الأضرار بالشوارع والمحلات التجارية وشبكة الصرف الصحي وأعمدة الكهرباء ودخول كميات من المياه للمنازل".

وأوضح المسؤول أن الأمطار والسيول تسببت "بجرف عشرات المركبات وبانهيارات على بيوت السكان"، بالإضافة إلى وفاة شاب بسبب صعقة كهربائية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في عدن العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها دوليا، قالت في نشرة تحذيرية على فيسبوك "بعد تلاشي إعصار شاهين على الأراضي العمانية، نتوقع (..) أن تتأثر بلادنا بحالة من عدم الاستقرار الجوي - من بقايا الرطوية التي خلفها الإعصار مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية".

وحذرت الهيئة من احتمال تأثر ست محافظات يمنية هي المهرة وحضرموت وشبوة وأبين والبيضاء والضالع.

وتتسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي تضرب اليمن في وفاة العشرات سنوياً في أنحاء البلاد.

وقضى 12 شخصاً في إعصار "شاهين" المداري في سلطنة عمان، بحسب أرقام صادرة عن السلطات الخميس.

وتسبب الإعصار الذي ضرب سلطنة عمان الأحد بفيضانات وانزلاقات أرضية.

وقد تعرض شمال عمان لأمطار غزيرة وبَرَد ورياح قوية في تموز/ يوليو.

وكان الإعصار "ميكونو" الذي اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غرب سلطنة عمان تسبب بوفاة 11 شخصا في العام 2018.