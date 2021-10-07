شاهد: إسرائيل تفتتح جناحها في "إكسبو 2020 " في دبي

افتتحت إسرائيل جناحها في معرض إكسبو 2020 في دبي يوم الخميس، بعد مرور أكثر من عام على تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، ووسط جائحة أدت إلى تعطيل الكثير من التبادلات السياحية والثقافية التي وعدت بها الاتفاقات التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

ظهر قوس الجناح - المليء بالفيديوهات البراقة التي تروّج لطواحين الهواء الإسرائيلية، والتطورات عالية التقنية والمعالم التاريخية- مع حلول الليل.

عزفت موسيقى عبرية وعومت بالونات وطنية - كل ذلك على مرمى البصر من الجناح الفلسطيني القريب.

لم يفتح الجناح الفلسطيني أبوابه رسميًاً في معرض إكسبو 2020، وأفاد الموظفون أنهم يكافحون من أجل إخراج الحرف اليدوية من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

كان هناك حضور ملحوظ لضباط الدفاع واجراءات أمنية مُشددة.

وجرى الحفل بعرض تضمن مقاطع مصورة تروج لطواحين الهواء والتقدم التكنولوجي والمزارات التاريخية، كما عُزفت موسيقى عبرية وحلقت بالونات تحمل شعارات وطنية.

وقال وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف أمام حشد من المحتفلين بعد قص الشريط "يسعدني أن أدعوكم جميعا للحضور وزيارة بلدي".

وصرح عمير هاليفي، المدير العام بالوزارة، بأنه " يتوقع تدفق السياح الإسرائيليين لزيارة إكسبو في الأشهر المقبلة مع تخفيف القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس كورونا".

وقال نوعم كاتس، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن الوجود الإسرائيلي في إكسبو دبي: "لا يقتصر الأمر على الأجنحة ومراكز الزوار". "إنه تجمع القوة".