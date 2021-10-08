طالبان: تفجير انتحاري استهدف المسجد في مدينة قندوز وسقوط أكثر من 50 قتيلاً

أفاد المسؤول المحلي في طالبان في قندوز مطيع الله روحاني بأن التفجير الدامي الذي استهدف مسجداً شيعياً في المدينة الواقعة شمال شرق أفغانستان الجمعة، كان هجوماً انتحارياً.

ووفق حصيلة أولية، أسفر الهجوم الذي وقع وقت صلاة الجمعة عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا و140 جريحاً، وفق ما قالته مصادر طبية. وأفاد طبيب في مستشفى قندوز المركزي لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف اسمه "حتى الآن، تلقينا 35 جثة وأكثر من 50 جريحاً".

وفي وقت سابق، قال مسؤول محلي في منظمة أطباء بلا حدود طلب عدم كشف هويته أيضا لوكالة فرانس برس إن "أكثر من 90 مصاباً وأكثر من 15 جثة" نقلت إلى عيادة المنظمة غير الحكومية في قندوز.

ووقع الانفجار في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان أثناء صلاة الجمعة، وفق ما أفاد متحدث باسم حركة طالبان وشهود.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان قاري سيد خوستي لوكالة فرانس برس أن انفجاراً وقع في قندوز بدون إعطاء مزيد من التفاصيل. وقال سكان لفرانس برس أن التفجير وقع قرب مسجد شيعي أثناء صلاة الجمعة.