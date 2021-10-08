تصفيات مونديال 2022: قائد اليايان يتهم مشجعين سعوديين بالعنصرية

اتهم قائد اليابان مايا يوشيدا الجماهير السعودية بقيامهم بـ" إيماءات عنصرية" في المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام مضيفه العربي الخميس في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتبادل يوشيدا الغاضب الكلمات مع عدد من مشجعي المنتخب السعودي بعد الخسارة بهدف دون رد في جدة، بعدما شوهدوا وهم يسخرون منه خلال مقابلة بعد المباراة.

وأظهرت لقطات صُوّرت عبر هواتف محمولة مدافع سامبدوريا الإيطالي يسير نحو السياج الفاصل بين المشجعين وأرض الملعب عندما كان يجري مقابلة، وتبادل الكلام معهم موجهاً إصبعه (السبابة) لهم عندما كانوا يسخرون منه.

تراجع إلى الخلف بعدما سحبه أحد المسؤولين اليابانيين قبل أن يعود ويشرح ردة فعله أمام الصحافيين.

ونقلت الصحافة اليابانية قوله "كانت هناك إيماءات عنصرية" من دون تحديد شكلها، "من الصعب تقبّل ذلك. حدث ذلك في التصفيات الماضية أيضاً. إنه أمر مخيّب".

وقال مصدر مطّلع لوكالة فرانس برس الجمعة إنّ "الواقعة فردية بحتة ولا تمثل الجمهور السعودي"، مشيراً إلى أن "مراقب المباراة لم يدوّن الحادثة واللاعب لم يتقدم بشكوى".

وأعاد حساب الاتحاد السعودي نشر تغريدة حساب "مجلس جمهور المنتخب السعودي" باللغة اليابانية على تويتر جاء فيها "شكراً للجماهير اليابانية على دعم المنتخبين برفعهم علم المملكة العربية السعودية في استاد الملك عبد الله. كما أنه نتمنى أن تبذلوا قصارى جهدكم في المباراة القادمة"، مرفقة بصور للجماهير اليابانية في المدرجات خلال المباراة يحملون أعلام المنتخبين.

بخسارته، تجمد رصيد منتخب الساموراي عند ثلاث نقاط في المجموعة الثانية بعدما استهل الدور الحاسم بخسارة مفاجئة على أرضه أمام عُمان قبل الفوز على الصين.

ويواجه بطل آسيا أربع مرات الذي شارك في النهائيات العالمية في النسخ الست الأخيرة، خطر الغياب عن كأس العالم للمرة الأولى منذ العام 1994 ما لم يتدارك الموقف، أولاً في مواجهة أستراليا الصعبة المتصدرة مع السعودية على أرضه الثلاثاء.