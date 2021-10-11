وزير خارجية الحركة: لقاء بين طالبان ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء

سيلتقي وفد من طالبان الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، حسبما أفاد الإثنين وزير خارجية الحركة أمير خان متقي.

وقال متقي في تصريحات في ندوة عقدت في مركز دراسات النزاع والعمل الانساني في العاصمة القطرية "غدا سنلتقي مع ممثلي الاتحاد الأوروبي. نحن نعقد اجتماعات ايجابية مع ممثلين عن دول اخرى".

ولم يوضح متقي المسؤولين الأوروبيين أو عددهم.

وأكد متقي "نريد علاقات إيجابية مع كل العالم. ونؤمن بعلاقات دولية متوازنة. نعتقد أن العلاقات المتوازنة من الممكن أن تنقذ أفغانستان من عدم الاستقرار".

وعقدت طالبان السبت والأحد اجتماعات مع الولايات المتحدة في قطر.

واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان في آب/اغسطس تزامنا مع إسدال الولايات المتحدة الستار على حرب استمرت 20 عاما بانسحاب عسكري تضمّن عملية إجلاء جوية لأجانب وأفغان اتّسمت بالفوضى.

وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها.