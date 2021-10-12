الاتحاد الأوروبي يجمع 12 مليار يورو من أكبر عملية بيع "سندات خضراء" في العالم

تلّقى الاتحاد الأوروبي طلبا كبيرا الثلاثاء على "سنداته الخضراء"، ليجمع 12 مليار يورو (14 مليار دولار) في أكبر طرح لسندات ديون مستدامة في العالم، وفق ما جاء في بيان للمفوضية الأوروبية.

وأفادت المفوضية "يمثّل ذلك أكبر طرح في العالم لسندات خضراء"، مضيفة أن الطلب من المستثمرين تجاوز 135 مليار يورو.

وستُسلّم الأموال التي جمعتها المفوضية الأوروبية إلى الدول الأعضاء ليتم إنفاقها على الطاقة النظيفة واستخدام الطاقة بكفاءة وغير ذلك من الطرق لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

لكن جاءت "السندات الخضراء" قبل استكمال الاتحاد الأوروبي قائمته للاستثمارات التي يمكن اعتبارها صديقة للبيئة، فيما تسود انقسامات بين الدول بشأن دور الطاقة النووية.

وأكد الاتحاد الأوروبي امتثاله إلى مبادئ "الرابطة الدولية لسوق رأس المال" وغيرها من المعايير.

وأفاد يوهان بلي من "أكسا لمدراء الاستثمار" أن عملية البيع التي قام بها الاتحاد الأوروبي "جذبت طلبا هائلا" وهو أمر يبشر بخير بالنسبة لطرح ديون خضراء مشابهة.

وقال "يدعم ذلك رؤيتنا بشأن ضرورة مضاعفة الطرح الإجمالي للسندات الخضراء في 2021 مقارنة بـ2020، لتصل إلى 400 مليار يورو".

وكان بيع الديون التي تبلغ مدّتها 15 عاما الأول ضمن أهداف الاتحاد الأوروبي لجمع 250 مليار يورو كدين مستدام بحلول 2026، وهو ما من شأنه أن يحوّل الاتحاد الأوروبي إلى أكبر جهة تطرح ديونا خضراء.

ويشكّل المبلغ ثلث مبلغ قدره 800 مليار يورو اتفقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إطار خطة التعافي الأوروبية التي تعتمد على مشاركة الديون.

طرأ جمود على خطط الاتحاد الأوروبي لوضع قائمته الخاصة لمصادر الطاقة التي تعد صديقة للبيئة وبالتالي مناسبة للتمويل المستدام.

وتقاوم المانيا الدعوات لاعتبار الطاقة النووية استثمارا صديقا للبيئة، ما يعكس موقفها المناهض للطاقة النووية.

لكن عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا التي تعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة النووية، أيّدت بشكل مشترك الأحد بيانا يدعم الطاقة النووية، مشددة على أنها تلعب دورا مهما في مكافحة الاحترار العالمي.