شاهد: فنانون في برلين يحولون كازينو سابق إلى معرض فني متعدد الوسائط قبل هدمه

حول فنانون في برلين كازينو سابق إلى معرض لفن الشارع والوسائط المتعددة، قبل هدم المبنى الذي تبلغ مساحته 2000 متر مربع. وقام ثمانون فنانًا بعرض أعمالهم في معرض سمي نهاية اللعبة "Game Over" استخدموا فيه تطبيقًا مخصصًا لتعزيز تجربة الزوار من خلال الواقع المعزز.

وتضمنت الأعمال الفنية شخصيات سينمائية كالرجل الأخضر هولك، الذي يقفز فجأة فوق رأس الزائر قبل أن يتحول إلى لوحة تغير ألوانها. ويمنح معرض فنون الشارع هذا الفرصة للزائرين، لتجربة اللوحات ثلاثية الأبعاد.

ويقول يورن راينرز، العضو في المجموعة الفنية ديكسونن The Dixons وأحد القائمين على المعرض: "بعد كل هذه الأشهر الصعبة بسبب فيروس كورونا وهذا العالم المظلم، أنشأنا أخيرًا القليل من الألوان، ليس فقط في حياتنا، ولكن نأمل أيضًا في حياة الزوار والمعجبين".

ومعرض نهاية اللعبة ليس أول نشاط تنظمه مجموعة ديكسونز حيث سبق وأن أقامت معرضًا في العام 2017، قام خلاله الفنانون بطلاء جدران بنك قديم برسوماتهم قبل هدم المبنى.

وتعد برلين مركزًا للثقافة الحضرية، وقد ترك مشهدها الفني النابض بالحياة بشكل خاص بصماته على العديد من واجهات العاصمة. وتقوم المدينة بتنظيم جولات فنية بانتظام للزوار لمعرفة مدى تأثير وشهرة هذه المبادرات الفنية لدى الزوار. ولعل أشهر هذه المعارض الفنية امتداد متبقٍ لجدار برلين مغطى بالجداريات رسمت لأول مرة في العام 1990 ثم تم ترميمها لاحقًا.