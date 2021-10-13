جرحى في صدامات في شمال كوسوفو بين الصرب والشرطة

أصيب عدد من عناصر الشرطة الكوسوفية ومدنيون من أصول صربية بجروح في صدامات الأربعاء اندلعت أثناء عمليات دهم استهدفت مهرّبين لبضائع صربية في شمال كوسوفو الذي يشهد اضطرابات، وفق ما أفاد مسؤولون وعناصر شرطة.

وأصيب شخص من أصل صربي بجروح ناجمة عن إطلاق نار فيما أصيب عدد آخر بجروح طفيفة، وفق ما أفاد مدير مستشفى في بلدة ميتروفيتسا المنقسمة على أساس عرقي. أفادت الشرطة بدورها عن إصابة ستة عناصر بجروح خلال المواجهات.

وقال بيان للشرطة إن مداهمات جرت في أربع مناطق، بما في ذلك شمال ميتروفيتشا التي يسكنها في الغالب الصرب. وأظهرت لقطات مصورة الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع بينما ألقى الصرب الحجارة وأجسام آخرى على الشرطة.

وتحدثت وسائل الإعلام الصربية عن وضع "متوتر للغاية" بسبب الاشتباكات التي اندلعت بعد أن داهمت شرطة كوسوفو صيدلية وبعض المتاجر في إجراء لوقف تهريب البضائع.

كانت كوسوفو، مقاطعة صربية السابقة قبل إعلان استقلالها في العام 2008. ولا تزال العلاقات بين كوسوفو وصربيا متوترة على الرغم من الحوار الذي رعاه الاتحاد الأوروبي على مدى العقد الماضي لتطبيعها.