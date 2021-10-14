فيديو: نقل حيتان ضخمة للتخلص منها بعد نفوقها على الشاطىء الأيسلندي

على متنن سفينة، قام فريق تابع لخفر السواحل الأيسلندي، بنقل 50 حوتا من نوع "الحوت الطيّار"، كانت نفقت قبل أحد عشر يوما على شاطىء بعيد في شمال غرب أيسلندا. ويرغب فريق خفر السواحل في التخلص من تلك الحيتان التي تسمى أيضا بـ"الحوت الدليل".

ووجود الجثث المتعفنة على الشاطئ بالقرب من منطقة مأهولة، يمكن أن يكون مصدر إزعاج للسكان بالإضافة إلى تسببه في مخاطر صحية. يصعب تحريك هذه الجثث الكبيرة جدًا. غالبًا ما يتم سحب الحيتان إلى البحر بعيدًا عن ممرات الشحن ، مما يسمح لها بالتحلل بشكل طبيعي، أو يتم جرها إلى البحر وتفجيرها بالمتفجرات.

في آيسلندا، يعد أواخر الصيف والخريف أكثر الأوقات شيوعًا لجنوح الحيتان نحو الشاطىء، ومن غير المألوف أن تموت الكثير من الحيتان في نفس الوقت. تتغذى حيتان الطيار بشكل أساسي على الحبار. وينتمي "الحوت الطيّار"، إلى مجموعة الدلافين ونادرًا ما يبقى بالقرب من الساحل. ولا يوجد تفسير علمي دقيق لظاهرة جنوح الحيتان نحو الشاطئ والذي يؤدي إلى نفوقها بالضرورة.