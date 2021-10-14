جنود إسرائيليون يقتلون فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

قتل فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث جاء في بيان إسرائيلي أن اثنين من المشتبه فيهما قاما برمي زجاجات حارقة على طريق الأنفاق وهما على متن سيارتهما. وقد ألقي القبض على أحدهما، فيما مات الآخر متأثرا بجراحه، بحسب بيان القوات الإسرائيلي.

وجرت العملية على طريق الأنفاق الرابط بين القدس والخليل، قرب قرية بيت جالا، جنوب الضفة الغربية المحتلة. من جانبها قالت وكالة وفا الفلسطينية إن صدامات اندلعت بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين خلال عملية عسكرية للقوات الإسرائيلية في بيت جالا.

وكان ثلاثة فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية في أحداث متفرقة في القدس الشرقية يوم 30 أيلول/سبتمبر الماضي، وفي الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة.

وقد تكررت الصدامات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، خاصة خلال مظاهرات الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي.