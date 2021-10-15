بمقدار 480 مليار دولار.. بايدن يوقع نصاً لرفع سقف دين الولايات المتحدة

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس النص الذي يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لغاية نهاية السنة، في إجراء مؤقت يجنب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلّف عن السداد.

وبعدما كان مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب الثلاثاء على النص بفضل أغلبيته الديموقراطية، إذ صوت 219 نائبا لصالح المشروع و206 ضده.

ويرفع النص سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية حتى كانون الأول/ديسمبر.

وبإقراره في الكونغرس أُحيل النص إلى بايدن الذي وقّعه.

وقال البيت الأبيض في بيان إن هذه الزيادة في سقف الدين "يجب أن تكون كافية للسماح للحكومة الفدرالية بمواصلة الوفاء بالتزاماتها بالكامل حتى أوائل كانون الاول/ديسمبر".

ويُبعد هذا النص عن الولايات المتحدة مؤقتاً شبح التخلف عن السداد وعواقبه الكارثية على القوة الاقتصادية العملاقة وسائر دول العالم.

ولم يُحرَز هذا التقدم بدون اضطرابات، إذ إن النص كان موضع نقاشات متواصلة في مجلس الشيوخ الذي صادق على تسوية الخميس الماضي.