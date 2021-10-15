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قيمة أغنى جامعة في العالم قفزت إلى 53.2 مليار دولار في 2021

طلاب يمشون بالقرب من مكتبة ودينير في جامعة هارفارد في كامبريدج، ماساتشوستس.
طلاب يمشون بالقرب من مكتبة ودينير في جامعة هارفارد في كامبريدج، ماساتشوستس.   -   حقوق النشر  Charles Krupa/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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قالت جامعة هارفارد الأمريكية، أغنى جامعة في العالم، يوم الخميس إن أوقافها حققت ربحاً بنسبة 34 في المئة وإن قيمتها قفزت إلى 53.2 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو/ حزيران.

وساعدت استثمارات الجامعة في الأسواق الخاصة والعامة في تحقيق الزيادة التي قال المسؤولون في الجامعة إنها تمثل سنة مالية "رائعة".

وقبل عام أعلنت هارفارد عن ربح نسبته 7.3 في المئة خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو/ حزيران 2020 بعد شهور فقط من هبوط الأسواق بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن أوقافه حققت عائدا نسبته 56 في المئة في السنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران لترتفع إلى 27.4 مليار دولار كما ذكرت جامعة براون الأمريكية أن أوقافها حققت ربحا نسبته 52 في المئة لترتفع إلى 5.9 مليار دولار.

المصادر الإضافية • رويترز