فيديو | أكثر من 22 قتيلاً في فيضانات وانهيارات أرضية جنوب الهند

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة مطلع الأسبوع على ولاية كيرالا في جنوب الهند حيث تسبب هطول الأمطار في أنحاء الولاية إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق عدة، مما دفع السلطات إلى استدعاء الجيش الهندي والبحرية لإنقاذ السكان.

وأشار مسؤولون وشهود عيان إلى أن نحو 13 من هؤلاء قتلوا في انهيار أرضي في قرية كوتيكال. وقال أحد السكان المحليين متحدثا إلى وسائل إعلام يوم الأحد: "وقع أربعة انهيارات أرضية أمس عند هذا التل خلفي، مما أدى إلى تدفق المياه إلى أسفل فضلا عن سقوط أشياء أخرى".

وأكد بي كيه جاياسري، وهو أكبر مسؤول حكومي في منطقة كوتايام حيث وقع الانهيار الأرضي، إن ما يقرب من نصف الضحايا من عائلة واحدة، مضيفا: "فقدت عائلة واحدة ستة أفراد".

وقالت لجنة إدارة الكوارث في كيرالا في بيان إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الخفيفة في جميع أنحاء الولاية، بالرغم من سحب التحذيرات المتعلقة بالطقس في العديد من المناطق.

وكانت ولاية كيرالا قد شهدت أسوأ فيضانات خلال قرن من الزمان في العام 2018 إذ تسببت في مقتل ما لا يقل عن 400 شخص، ونزوح نحو 200 ألف.

وتعتمد الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، على هطول الأمطار لدعم سكانها الذين يعتمد الكثير منهم على الزراعة، ولكن هطول الأمطار الغزيرة يمكن أن يتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وأمراض تنقلها المياه.