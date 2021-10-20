طائرات مسيرة مفخخة تستهدف قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في سوريا (المرصد)

استُهدفت قاعدة التنف العسكرية التي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والواقعة في سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن بطائرات مسيرة مفخّخة، وفق ما أفاد ليلة الأربعاء المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء في بيان للمرصد ومقرّه بريطانيا "دوّت انفجارات في قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي" لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية" وذلك "نتيجة قصف من طائرات مسيّرة على البوفيه ومسجد ومستودع للمواد الغذائية" داخل القاعدة، من دون تحديد الجهة التي تقف خلف الهجوم.

وقال مسؤول أمريكي إن الهجمات لم خلف آي اصابات بين الجنود الأمريكيين المتمركزين في القاعدة، مضيفا أن الهجمة على ما يبدو كانت ضربة واحدة على الأقل بطائرة مسيرة وربما صاروخا أرضيًا. ولم يتضح بعد من نفذ الهجوم.

تتمركز القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة التنف لتدريب قوات المعارضة السورية المحلية على الدوريات لمواجهة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وتقع القاعدة على طريق يعتبر حلقة وصل حيوية للقوات المدعومة من إيران.