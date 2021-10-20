رئيس فيفا يعلن استضافة الإمارات للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الأربعاء، أن الإمارات ستستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في "مطلع العام 2022".

وخلال مؤتمر صحافي في زوريخ، قال إنفانتينو "لقد اتخذ القرار باقامة كأس العالم للأندية 2021 في مطلع العام 2022. ومع انسحاب اليابان (...) ستكون الإمارات الدولة المضيفة".

ولفت إنفانتينو إلى أن الموعد الدقيق للبطولة سيحدد في وقت لاحق.

وسبق للإمارات أن استضافت هذه البطولة، في أعوام 2009، 2010، 2017، و2018.

وكان الاتحاد الياباني أعلن في التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي اعتذاره عن عدم استضافة كأس العالم للأندية في كانون الأول/ديسمبر المقبل، بسبب القيود المفروضة جراء الأزمة الصحية في البلاد اثر تفشي فيروس كورونا.

وسبق للأرخبيل أن استضاف هذه المسابقة في العام 2016، وأراد الاتحاد الياباني استضافة نسخة 2021 بالتحديد للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه.

وعادة ما تقام البطولة في كانون الأول/ديسمبر، لكن تم تأجيل نسخة 2020، التي نُظمت في قطر وفاز بها بايرن ميونيخ الألماني، إلى شباط/فبراير 2021 بسبب جائحة كورونا.