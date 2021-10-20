شاهد | ثوران بركان جبل آسو في اليابان

أطلق بركان جنوبي اليابان اليوم الأربعاء عموداً كثيفاً من الدخان الرمادي في السماء، ما دفع بوكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى رفع مستوى التحذير للمنطقة المحيطة بجبل آسو إلى ثلاثة على خمسة، محذرة المتنزهين والسكان من الاقتراب من الجبل.

وبث التلفزيون الياباني لقطات لعمود من الدخان الكثيف فوق البركان. وصدر التحذير لمدينة آسو الواقعة إلى جنوب غرب اليابان، وبلدتين قريبتين في محافظة كوماموتو الواقعة في المنطقة الشمالية الوسطى من جزيرة كيوشو الجنوبية.

وتدفقت الحمم في محيط قطره كيلومتران حول فوهة البركان.

وقال يوشيهيكو إيسوزاكي، نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الوطنية، إنه ما زال يجمع معلومات عن الثوران.

وهناك نحو 110 براكين نشطة في اليابان، وتراقب السلطات خمسين بينها من دون انقطاع أبداً.