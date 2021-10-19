عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

إسبانيا

فيديو عالي الدقة للآثار التي خلفها تدفق حمم بركان جزيرة لابالما

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز مع Cabildo de La Palma via Storyful
euronews_icons_loading
صور جوية عالية الدقة للآثار التي خلفها تدفق حمم بركان جزيرة لابالما الإسبانية
صور جوية عالية الدقة للآثار التي خلفها تدفق حمم بركان جزيرة لابالما الإسبانية   -   حقوق النشر  Cabildo de La Palma via Storyful
حجم النص Aa Aa

أظهرت مشاهد ملتقطة من الجو الآثار المذهلة التي خلفها نهر الحمم المنصهرة المتدفقة منذ أسابيع من بركان جزيرة لابالما الإسبانية الغاضب، دون أي مؤشرات على هدوء قريب.

تحولت الصهارة البركانية، التي بدأت حرارتها بالانخفاض تدريجيا، إلى أنهار من الصخور السوداء، امتدت على طول المسافة من فوهة البركان إلى الشاطئ، وغيرت شكل خط الساحل في المكان الذي التقت فيه بالمياه.

ونشر معهد جزر الكناري للبراكين لقطات قريبة "تحبس الأنفاس" للحمم المتوهجة وهي تتدفق بغزارة على سفح البركان، محذرا في الوقت نفسه من وصولها إلى منطقة صناعية متاخمة.