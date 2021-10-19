فيديو عالي الدقة للآثار التي خلفها تدفق حمم بركان جزيرة لابالما

أظهرت مشاهد ملتقطة من الجو الآثار المذهلة التي خلفها نهر الحمم المنصهرة المتدفقة منذ أسابيع من بركان جزيرة لابالما الإسبانية الغاضب، دون أي مؤشرات على هدوء قريب.

تحولت الصهارة البركانية، التي بدأت حرارتها بالانخفاض تدريجيا، إلى أنهار من الصخور السوداء، امتدت على طول المسافة من فوهة البركان إلى الشاطئ، وغيرت شكل خط الساحل في المكان الذي التقت فيه بالمياه.

ونشر معهد جزر الكناري للبراكين لقطات قريبة "تحبس الأنفاس" للحمم المتوهجة وهي تتدفق بغزارة على سفح البركان، محذرا في الوقت نفسه من وصولها إلى منطقة صناعية متاخمة.