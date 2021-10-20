كوريا الشمالية تعلن إطلاقها بنجاح صاروخاً باليستياً جديداً من غواصة

أعلنت كوريا الشمالية الأربعاء أنّها اختبرت بنجاح الثلاثاء إطلاق صاروخ باليستي "من نوع جديد" من غواصة، في نبأ يعني في حال تأكّد صحّته أنّ الدولة النووية باتت تمتلك القدرة على توجيه الضربة الثانية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ الصاروخ يتمتّع بـ"الكثير من التقنيات المتطوّرة في مجالي التحكّم والتوجيه"، وإنّه أُطلق من نفس الغواصة التي استخدمتها بيونغ يانغ قبل خمس سنوات حين أجرت أول تجربة على إطلاق صاروخ باليستي استراتيجي بحر-أرض.

ولم تأتِ الوكالة على ذكر الزعيم كيم جونغ-أون في خبرها، ما يعني أنّه لم يحضر على الأرجح هذه التجربة.

ونشرت صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية صوراً ظهر فيها الصاروخ بلونيه الأسود والأبيض وهو يشقّ طريقه نحو السماء من مياه البحر الهادئة وخلفه عمود من نار ودخان في حين ظهرت في صورة أخرى غواصة وهي تخرج من تحت سطح الماء.

مستوى عسكري جديد؟

إذا تأكّد بالفعل أنّ كوريا الشمالية باتت تمتلك القدرة على إطلاق صواريخ باليستية من غواصات فذلك يعني أنّ الدولة المغلقة ارتقت بترسانتها العسكرية إلى مستوى جديد، إذ تسمح لها هذه التكنولوجيا بنشر أسلحتها الباليستية بعيداً عن شبه الجزيرة الكورية وتؤمّن لها فرصة ثانية لضرب الأهداف العدوّة إذا ما ضُربت قواعدها العسكرية.

لكنّ استخدام بيونغ يانغ نفس الغواصة التي استخدمتها قبل خمس سنوات وهي "8.24 يونغونغ" لإطلاق الصاروخ الباليستي، يشير إلى أنّ الشمال أحرز على ما يبدو تقدّماً محدوداً في مجال تطوير قدرات إطلاق الصواريخ.

ووفقاً لتحليل أجرته في 2018 "مبادرة التهديد النووي"، فإنّ الغواصة التجريبية "تبدو قادرة على إطلاق صاروخ باليستي واحد" وتحتاج لأن تطفو على السطح كلّ بضعة أيام، ممّا يحدّ من فائدتها التشغيلية.

وتؤكّد بيونغ يانغ أنّها اختبرت في 2016 و2016 إطلاق صواريخ باليستية بحر-أرض من غواصة، لكنّ البنتاغون ومحلّلين يرجّحون أن تكون هاتان التجربتان قد أجريتا من على متن منصّة عائمة وليس من غواصة.