شاهد: هجوم بالقنابل يستهدف مقاتلي طالبان وسط العاصمة الأفغانية كابول

أكدت وزارة الداخلية الأفغانية أن شخصين على الأقل أصيبا في هجوم بقنبلة يدوية بالعاصمة كابول هذا الأربعاء. وأشار المتحدث باسم الداخلية قاري سعيد خوستي على تويتر إلى أن قنبلة يدوية ألقيت باتجاه قوات أمن طالبان المتمركزة في غرب العاصمة.

من جهته أكد المتحدث باسم طالبان بلال كريمي أن الجرحى الذين استهدفهم الهجوم من مقاتلي طالبان. ولم تعلن لحدّ الآن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

الأمن يُطوق مكان التفجير أسوشيتد برس

وتشهد أفغانستان هجمات متفرقة بين الحين والآخر حيث وقع هجوم انتحاري في مسجد للشيعة في مدينة قندهار الجمعة الماضي، وقد أعلن ما يُعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية" في ولاية خراسان مسؤوليته عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة العشرات وقال التنظيم الجهادي في بيان نشره على قنواته في تطبيق تلغرام، إن انتحاريين نفذا هجومين منفصلين داخل المسجد خلال صلاة الجمعة.

وأضاف في البيان "فجّر الاستشهادي الأول سترته الناسفة على جموع المشركين في رواق المعبد، وفجّر الاستشهادي الآخر سترته الناسفة في وسط المعبد".

وصرح قائد شرطة قندهار مولوي محمود "عدد كبير من أبناء وطننا لقوا مصرعهم اليوم، في يوم الجمعة المبارك، نتيجة هجوم وحشي على مسجد شيعي".