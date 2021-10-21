الكرملين لا يكنّ "أي احترام" لجائزة ساخاروف التي منحت للمعارض الروسي نافالني

ندد الكرملين الخميس بقرار البرلمان الأوروبي منح جائزة ساخاروف لحرية الفكر للمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، المعارض الأول للرئيس فلاديمير بوتين.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "نحن نحترم هذه المؤسسة (البرلمان الأوروبي) لكن لا أحد يستطيع إجبارنا على احترام قرار مماثل".

وكان البرلمان الأوروبي منح أمس الأربعاء جائزة ساخاروف للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التفكير لعام 2021 للمعارض الروسي أليكسي نافالني كما أعلن رئيسه الإيطالي ديفيد ساسولي.

قال رئيس البرلمان الأوروبي على تويتر "لقد حارب بلا هوادة فساد نظام فلاديمير بوتين. لقد كلفه ذلك حريته وكاد يكلفه حياته". وجدد دعوة البرلمان "للإفراج الفوري" عن نافالني.