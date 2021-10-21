كوفيد-19: تقارير عن ظهور سلالة جديدة في روسيا والهند تقول إنها أعطت مليار جرعة

كوفيد-19: تقارير عن ظهور سلالة جديدة في روسيا والهند تقول إنها أعطت مليار جرعةمحادثة
مليار جرعة في الهند
أول إصابة بمتحور متفرع من دلتا في إسرائيل
جرعة إضافية من لقاح مختلف
وقالت "إدارة الغذاء والدواء"، الوكالة الفدرالية المسؤولة عن تنظيم سلامة الأغذية والعقاقير في البلاد، في بيان إنّها خلصت إلى أنّ "الفوائد المعروفة والمحتملة لاستخدام جرعة واحدة معزّزة غير متجانسة تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة لاستخدامها لدى السكّان المؤهّلين".
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نحو 900 إصابة في مصر
سجلت وزارة الصحة المصرية 877 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة يوم الأربعاء مقارنة مع 868 إصابة و43 وفاة في يوم الثلاثاء.
تطعيم 500 ألف في اليمن
قال قاسم بُحيبح وزير الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن عدد اليمنيين الذي تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وصل إلى نصف مليون من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 30 مليوناً.
ودعا بحيبح في بيان على تويتر مواطنيه إلى المسارعة لأخذ اللقاحات، التي قد يصعب الحصول عليها مستقبلا، نظرا لزيادة الطلب العالمي.
كان اليمن قد تسلم في 23 سبتمبر أيلول ثالث دفعة من اللقاحات الواقية من كوفيد-19 عبر برنامج كوفاكس العالمي لتوزيع اللقاحات، وقُدرت بنحو 356 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا وصلت إلى عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة.
وتسلم اليمن حتى الآن أقل من مليون جرعة لقاح منها 360 ألفا من أسترازينيكا في مارس آذار، و151 ألفا من جونسون آند جونسون في آب-أغسطس.
21 إصابة جديدة في الصين
أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الخميس بأن البر الرئيسي سجل 21 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، مقارنة مع 30 إصابة يوم الثلاثاء.
وقالت اللجنة في بيان إن 13 من الإصابات الجديدة كانت محلية مقارنة مع 17 يوم الثلاثاء. وسجلت الصين 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض، ارتفاعا من 22 يوم الثلاثاء. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
وسجل البر الرئيسي الصيني حتى الآن 96622 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 بعد عدم تسجيل وفيات جديدة.
تسجيل سلالة متحورة جديدة في روسيا
قالت وكالة الإعلام الروسية إن روسيا سجلت بعض الإصابات بسلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا يُعتقد أنها أكثر عدوى من المتحور دلتا. ونقلت وكالة الإعلام عن كاميل خافيزوف، كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك وهي هيئة حكومية، قوله إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة إيه.واي.2.4 على نطاق واسع.
وقد يتسبب ذلك في ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا.
16 ألف إصابة جديدة في ألمانيا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الخميس ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و417708 بعد تسجيل 16077 إصابة جديدة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 94875 بعد تسجيل 67 وفاة جديدة.
بوتين للروس: خذوا عطلة
طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إعطاء إجازة مدفوعة من 30 تشرين الأول/أكتوبر حتى 7 تشرين الثاني/نوفمبر للسكان في روسيا لمحاولة كبح الموجة المميتة من وباء كوفيد-19.
وسجلت روسيا الأربعاء عددا قياسيا جديدا للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أوج موجة وبائية قوية أرغمت الكرملين على التفكير في اجراءات على المستوى الوطني. وبلغ عدد الوفيات في الساعات الـ24 الماضية 1028 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وهو رقم قياسي حسب أرقام الحكومة التي أحصت 34,073 إصابة جديدة.
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