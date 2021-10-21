كوفيد-19: تقارير عن ظهور سلالة جديدة في روسيا والهند تقول إنها أعطت مليار جرعة

قال قاسم بُحيبح وزير الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن عدد اليمنيين الذي تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وصل إلى نصف مليون من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 30 مليوناً.

ودعا بحيبح في بيان على تويتر مواطنيه إلى المسارعة لأخذ اللقاحات، التي قد يصعب الحصول عليها مستقبلا، نظرا لزيادة الطلب العالمي.

كان اليمن قد تسلم في 23 سبتمبر أيلول ثالث دفعة من اللقاحات الواقية من كوفيد-19 عبر برنامج كوفاكس العالمي لتوزيع اللقاحات، وقُدرت بنحو 356 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا وصلت إلى عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة.

وتسلم اليمن حتى الآن أقل من مليون جرعة لقاح منها 360 ألفا من أسترازينيكا في مارس آذار، و151 ألفا من جونسون آند جونسون في آب-أغسطس.