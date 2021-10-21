شاهد: اكتشاف كنز من العملات الفضية يتخطى عمرها 1950 عاماً في ألمانيا

أزاح علماء الآثار الألمان في مدينة أوغسبورغ أمس الأربعاء الستار عن اكتشاف مذهل لكنز تاريخي يحوي 15 كيلوغراماً من العملات الفضية التي تعود لحقبة الإمبراطورية الرومانية.

ووصف خبراء ألمان الاكتشاف، وهو الثاني من نوعه بالمنطقة خلال أشهر،بأنه واحد من أهم الاكتشافات الأثرية في ألمانيا.

وتعود أقدم تلك العملات إلى عهد الإمبراطور الروماني نيرون مما يجعل عمرها يتخطى 1950 عاماً. وتعادل قيمة هذا الكنز 11 ضعف الراتب السنوي للجندي الروماني خلال هذا العصر.

وتم العثور على هذا الكنز الذي يحتوي على 5.700 قطعة فضية تحت أنقاض موقع احتضن مصنعاً في السابق وهو نفس الموقع الذي كان مقراً لقاعدة عسكرية رومانية.

وقال عالم الآثار الألماني سيباستيان غيرهوس: "ما يجعل هذا الكنز يتسم بأهمية خاصة هو أنها دناينر تعود إلى القرنين الأول والثاني ميلادي، ولا زالوا يحتوون على كمية كبيرة جدا من الفضة".

وتم العثور على أسلحة وأدوات ومجوهرات وأطباق رومانية تزن حوالي 400 كيلوغرام في نفس الموقع في يونيو - حزيران الماضي.

وأكد غيرهوس أن الاكتشاف الجديد هو الأكبر من نوعه لكنز روماني في مقاطعة بافاريا التي تحتضن مدينة أوغسبورغ.