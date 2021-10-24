ليلة الملك صلاح في فوز تاريخي لليفربول في معقل مانشستر يونايتد

سجل الدولي المصري محمد صلاح ثلاثية "هاتريك" تاريخية ليقود ليفربول الى فوز كبير 5-صفر على غريمه الأزلي مانشستر يونايتد في معقله ملعب "أولد ترافورد" في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، ليضع مصير المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير على المحك ويقربه من الإقالة.

وبات صلاح أول لاعب على الإطلاق في تاريخ الـ"برميرليغ" يسجل "هاتريك" في ملعب "أولد ترافورد" وأول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثلاث مباريات متتالية خارج الديار ضد يونايتد.

وقام الضيوف بانطلاقة نارية مفتتحين التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر الغيني نابي كيتا، وأضاف البرتغالي ديوغو جوتا الثاني (13)، قبل أن يحقق صلاح ثلاثيته (38، 45+5 و50). وزادت محن أصحاب الأرض بعدما خاضوا نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين لطرد البديل الفرنسي بول بوغبا.

وحافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزائم في الدوري للمباراة التاسعة عشرة تواليًا في سلسلة بدأت في نيسان/أبريل من الموسم الفائت، رافعًا رصيده الى 21 نقطة في الوصافة خلف تشلسي (22)، فيما فشل يونايتد في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليًا في الدوري (ثلاث هزائم وتعادل) ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع.

وفشل سولشاير الذي وصل إلى منصب المدير الفني ليونايتد في كانون الاول/ديسمبر 2018 خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، في الفوز على نظيره الألماني يورغن كلوب في منافسات الدوري للمباراة السادسة (ثلاثة تعادلات ومثلها هزائم).

ودخل صلاح الذي أصبح أول لاعب في ليفربول يسجل للمباراة العاشرة تواليًا، التاريخ أيضًا بإحصائية أخرى وانفرد بفضل ثلاثيته بصدارة ترتيب هدافين اللاعبين الأفارقة في الدوري الممتاز رافعًا رصيده الى 107 أهداف، متقدمًا على العاجي ديدييه دروغبا أسطورة تشلسي (104).

وكان صلاح يتقاسم صدارة قائمة الأفريقي الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي مع ديدييه دروجبا لاعب ساحل العاج وتشيلسي السابق برصيد 104 أهداف لكل منهما.

وكانت هذه الثلاثية الاولى للاعب في ملعب "أولد ترافورد" منذ رونالدو البرازيلي مع ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا عام 2003.

ورفع صلاح رصيده الى عشرة أهداف في الدوري في صدارة ترتيب الهدافين بفارق ثلاثة عن جايمي فاردي نجم ليستر سيتي، والى 15 هدفًا في 12 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة "من الرائع أن نفوز بخماسية في أولد ترافورد. كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة وأردنا تقديم أداء قوي".

ودخل يونايتد إلى المواجهة بعدما أفلت من خسارة أمام أتالانتا الإيطالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الأربعاء، وعوّض تأخره بهدفين في الشوط الاول الى فوز مثير 3-2 بفضل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الهدف القاتل.

أما ليفربول، فحقق الثلاثاء فوزه الثالث في دوري الابطال هذا الموسم ليبقى بالعلامة الكاملة، بتفوقه 3-2 على أتلتيكو مدريد الإسباني في عقر دار الأخير بفضل صلاح الذي سجل له هدفين.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 21 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن تشيلسي المتصدر فيما يتقدم بنقطة واحدة على مانشستر سيتي حامل اللقب.