شاهد: أول معرض دولي للمجسمات تحت سفح أهرامات الجيزة

احتضنت منطقة هضبة أهرامات الجيزة في مصر معرضاً للمجسمات الضوئية والتشكيلية هو الأول من نوعه في العالم.

المعرض أقامته مؤسسة "Art D’Egypte" تحت عنوان "Forever is Now أو "الأبد هو الآن" وشهد عرض اعمال لعدد من الفنانين المصريين والدوليين.

ومن بين الفنانين الذين شاركوا بأعمالهم في المعرض الروسي ألكسندر بونوماريف، والأمريكية جيزيلا كولون والبرازيلي هواو تريفيسان والفرنسي جي آر و الإيطالي الأمريكي لورينزو كوين والمصري معتز نصر والمصرية الأمريكية شيرين جرجس، بالاضافة إلى الفنانين البريطانيين شوستر موسلي وستيفن كوكس را.

كذلك شهد المعرض تواجد المغني والمنتج الموسيقي الأمريكي الشهير فاريل ويليامز، الذي يزور مصر حاليا.

الفنان الفرنسي جي آر (يمين) بصحبة ويليامز خلال المعرض أ ف ب

وأثنى ويليامز على المعرض وموقعه التاريخي المتميز بالقول: "أرني مكانا آخر على هذا الكوكب تم إعداده بهذه الطريقة، إنه سحري".

وأضاف: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا مع عائلتي، وأن أكون هنا لدعم أحد الفنانين العظماء في رأيي طوال العمر، جي آر... ما هو أفضل من هذا أننا رأينا غروب الشمس هنا".

وأعربت الممثلة الأمريية أنجيلينا جولي عن إعجابها الشديد بأحد أعمال الفنان جي آر بالمعرض عبر منشور على حسابها بموقع إنستغرام.