بيع حذاء انتعله مايكل جوردان بسعر يناهز 1,5 مليون دولارا

بيع حذاء انتعله نجم كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان في بداية مسيرته بحوالى 1,5 مليون دولار الأحد، مع تحقيق سعر قياسي في المزادات على الأحذية التي تمّ انتعالها خلال مباريات، وفق ما أعلنت "سوذبيز".

وانتعل بطل كرة السلة الأمريكية هذا الحذاء الأبيض والأحمر خلال المباراة الخامسة من موسمه الأول مع فريق "شيكاغو بولز". ومذاك اشتهر الحذاء في الملعب وخارجه.

وكشفت دار المزادات في بيان نشرته على "تويتر" أن "الحذاء الرياضي الأعلى قيمة الذي طرح في مزاد هو نايكي اير شيبس من العام 1984 الذي بيع للتوّ بسعر 1472000 دولار خلال مزادنا على السلع الفاخرة في لاس فيغاس".

وهو سعر خيالي تخطّى بأشواط الرقم القياسي المسجّل لحذاء "نايكي اير جوردنز" بيع في مقابل 615 ألف دولار في آب/أغسطس 2020 خلال مزاد من تنظيم "كريستيز".

وكان الحذاء في حالة جيّدة مع آثار عليه ناجمة عن الاستخدام، بحسب "سوذبيز". وقد أهدى مايكل جوردان هذا الحذاء إلى تومي تيم لويس الذي كان يجمع الكرات لحساب "دنفر ناغتس" خلال موسم 1984-1985.