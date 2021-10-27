المحكمة العليا في بريطانيا تبت في مسألة تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة

يعود جوليان أسانج إلى المحكمة مجدداً، اعتباراً من يوم الأربعاء، 27 تشرين الأول / أكتوبر، وسيتعين على المحكمة العليا في لندن أن تقرر في الاستئناف ما إذا كان يجب تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" إلى الولايات المتحدة أم لا.

وستستمر الجلسات لمدة يومين.

وفي كانون الثاني / يناير، حقق الأسترالي "انتصاراً" غير متوقع حيث رفضت القاضية البريطانية فانيسا بارايتسر طلب التسليم بسبب مخاطر انتحار الصحافي المثير للجدل والبالغ من العمر 50 عاماً، والذي يواجه عقوبة السجن لمدة 175 عاماً في الولايات المتحدة في قضية وصفها المدافعون عنه بانها سياسية وتشكل تعدياً على حرية التعبير.

لكن المحامية كلير دوبين، ممثلة الحكومة الأمريكية، التي استأنفت القرار قالت إن القاضية "لم تقدّر ثقل" أدلة خبير أكد أن أسانج ليس عرضة لخطر الانتحار.

وأوضحت للمحكمة العليا في لندن أن القاضية اعتمدت على أدلة قدمها خبير الطب النفسي مايكل كوبلمان، الذي اعترف أنه قام بتضليل المحكمة عبر "إخفاء" إنجاب أسانج لأطفال أثناء وجوده في سفارة الإكوادور في لندن.

واعتُقل أسانج في نيسان / أبريل 2019 بعد سبع سنوات أمضاها في سفارة الإكوادور في لندن إلى حيث لجأ بعد انتهاك شروط كفالته، خوفاً من تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب طُعن فيها وأسقطت في ما بعد.