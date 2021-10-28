مفاعل ديمونا ومواقع إسرائيلية حساسة باتت صورها متاحة للجميع وبدقة عالية

في خطوة غير مسبوقة، نشرت شركة تعمل في مجال الخرائط، صوراً ذات دقة عالية لمواقع سريّة ومنشآت حساسة في إسرائيل، وجعلتها متاحة أمام كل من يرغب بالإطلاع على تلك الأماكن التي من بينها مفاعل ديمونا النووي جنوب البلاد.

وتوضح صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس، أنه إضافة إلى مفاعل ديمونا، سيكون بإمكان المهتمين رؤية مكان رسو الغواصات الإسرائيلية ومنشآت سرية أخرى بدقّة عالية.

وكانت إسرائيل بدأت في بناء مقاعل ديمونا النووي سرا في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، بمساعدة سرية من الحكومة الفرنسية، في صحراء خالية بالقرب من ديمونا الواقعة على بعد 90 كيلومترا جنوب القدس، وقد أخفت إسرائيل الغرض العسكري للموقع لسنوات عن الولايات المتحدة، الحليف الرئيس لها، حتى أنها أشارت إليه على أنه مصنع نسيج.

وتلفت صحيفة "هآرتس" الانتباه إلى أن التحديث الذي قامت به شركة خرائط "ماب بوكس" لصور الأقمار الصناعية الخاصة بإسرائيل أدى إلى زيادة دقّة الصور من مترين لكل بكسل إلى نصف متر لكل بكسل، وقالت: إن هذا التحديث بات يتيح لأيٍ كان، رؤية الصور بدقة عالية، اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف لدى بعض القادة الأمنيين في إسرائيل.

هآرتس التي قلّل تقريرها من شأن تلك المخاوف، نقلت عن خبير نظم المعلومات الجغرافية الإسرائيلي هاريل دان، قوله: إن السماء لن تسقط، حتى لو كان بإمكان الجميع جعل سطح المكتب الخاص بهم (حواسيبهم وهواتفهم الذكية)، صورة لقاعدة "سدوت ميخا" التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، والتي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأجنبية، تضم منظمومة صواريخ محمّلة برؤوس نووية.

ويقول دان إن "كل تلك المعلومات كانت متاحة لأي شخص يحتاجها وهو على استعداد لدفع ثمنها"، مؤكداً على أن الأمر لم يكن مفاجئاً، في إشارة إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان أصدر في منتصف العام الماضي مرسوماً يتيح للشركات الأمريكية التقاط صور عالية الجودة للمواقع في إسرائيل، ليلغي بذلك حظراً كان مفروضاً على نشر صور عالية الدقة من إسرائيل كان قد تضمنه قانون صادر من الكونغرس عام 1997، بناء على طلب إسرائيلي.

ويجدر بالذكر أنه مع وجود البلوتونيوم في ديمونا، يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل أصبحت واحدة من تسع دول مسلحة نوويًا في العالم. وبالنظر إلى السرية التي تحيط ببرنامجها، لا يزال من غير الواضح عدد الأسلحة التي تمتلكها، هذا فيما يقدر محللون أن لدى إسرائيل المواد اللازمة لما لا يقل عن 80 قنبلة. ومن المحتمل أن هذه الأسلحة يمكن اطلاقها بواسطة صواريخ باليستية أرضية، أو طائرات مقاتلة، أو غواصات.