القمامة في شوارع نيويورك والسبب.. احتجاجُ عمال النظافة على إلزامية اللقاح ضد كوفيد-19

ترزح بعض أحياء مدينة نيويورك الأمريكية تحت أكوام القمامة بسبب إضراب عمال النظافة..

وتأتي هذه الخطوة إثر فرض السلطات إلزامية اللقاح ضد كوفيد-19 على كل العاملين في بلدية نيويورك وأمهلتهم حتى هذا الجمعة على الساعة الخامسة حتى يمتثلوا لهذا الإجراء. ومن لم ينصع منهم فسيضطر لأن يكون في عطلة غير مدفوعة الاجر.

وإلى جانب عمال النظافة االمحتجين، فإن قرار السلطات لقي أيضا معارضةً من شرطة نيويورك وعمال المطافئ العاملين في المدينة وموظفين حكوميين آخرين.

وقد أظهر استطلاع للرأي أن 25% من الموظفين في الولايات المتحدة على استعداد لمغادرة وظائفهم إذا خُيّروا بين أخذ اللقاح أو الاستقالة.

وكانت الولايات المتحدة قد تخطت بداية هذا الشهر حاجز 700 ألف حالة وفاة جراء وباء كورونا أي ما يقارب عدد سكان العاصمة واشنطن لتكون أمريكا أول بلد في العالم من حيث عدد الوفيات.