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إثيوبيا

قوات تيغراي تقول إنها سيطرت على مدينة أخرى في إقليم أمهرة الإثيوبي

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بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية لمقاتلين من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يمشون أمام نساء يبيعن مواد غذائية في شوارع بلدة هوزن التابعة للإقليم، 7 مايو 2120
صورة أرشيفية لمقاتلين من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يمشون أمام نساء يبيعن مواد غذائية في شوارع بلدة هوزن التابعة للإقليم، 7 مايو 2120   -   حقوق النشر  AP Photo
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قالت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يوم الأحد إنها سيطرت على مدينة استراتيجية أخرى في إقليم أمهرة الإثيوبي تقع على أحد طريقين سريعين رئيسيين يربطان العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بميناء في جيبوتي المجاورة.

وقال جيتاتشو رضا المتحدث باسم الجبهة لـ"رويترز" عبر موقع لم يكشف عنه في اتصال عبر الأقمار الصناعية إن مقاتلي الجبهة سيطروا على مدينة كومبولتشا ومطارها.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ولا المتحدث باسم الجيش ولا المتحدث باسم إقليم أمهرة بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق بشكل مستقل من رواية جيتاتشو لأن خطوط الاتصالات في كومبولتشا بدت أنها مقطوعة يوم الأحد.

وسيكون الاستيلاء عليها بمثابة مكسب استراتيجي لقوات تيغراي في مواجهة الجيش الاتحادي وحلفائه الذين يحاولون طرد قوات تيغراي من أمهرة.

وقالت قوات تيغراي يوم السبت إنها سيطرت على بلدة دسي الاستراتيجية في إقليم أمهرة الذي سعى عشرات الآلاف من أبناء عرقية الأمهرة للجوء إليه هربا من تصاعد القتال، غير أن الحكومة نفت ذلك.

المصادر الإضافية • رويترز